'Platinum Games' Scalebound geannuleerd'

Jammerlijk nieuws voor fans van Platinum Games en Scalebound. Volgens Kotaku is de game geannuleerd na een problematieke ontwikkeling. Hoewel Microsoft zelf nog niet heeft gereageerd op de geruchten, komt het bedrijf snel met een antwoord.

Scalebound is alweer in 2014 voor het eerst getoond tijdens de E3 van dat jaar en werd één van de meest geanticipeerde titels voor Xbox One. Helaas lijkt aan die droom een einde te zijn gekomen: de officiële pagina is van de Xbox-website afgehaald en de game ontbrak in de vooruitblikken van Microsoft voor het huidige jaar.

Of Scalebound echt geannuleerd is, is natuurlijk nog afwachten. Microsoft zou snel moeten reageren, maar de maandenlange stilte en het bovenstaande zijn weinig hoopvol. Voor wie is vergeten wat Scalebound elkaweer is: hieronder vind je een trailer.