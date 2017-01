FOK! Wat een weer: droog

Goedemorgen!

De afgelopen nacht regende het van tijd tot tijd, maar in de nanacht klaarde het aardig op. Waar het nog regent moet dat snel wegtrekken. Er zijn nog wel wolkenvelden en de zon komt ook af en toe tevoorschijn. Het kwik loopt op tot zo'n 5 graden. Wel zou het in de ochtend nog glad kunnen zijn door bevriezing van natte weggedeelten. In de avond is het overal droog, maar zou er wel een enkele mistbank kunnen ontstaan.

De komende dagen blijft het wisselvallig, met vrij veel wind. Aan het eind van de week gaan de temperaturen dalen en kwijgen we winterse buien.

Fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:44 Zon onder: 16:51 Zonkracht: 1 / 1



Winterfoto in het Schutterspark te Brunssum (Foto: Luun)



