Angela wil weg uit Turkije!

Angela zit vanaf vrijdag al vast in de sneeuw en vast in Turkije. Hoe erg wil je het hebben? "Ik leef uit een tas en heb alleen een broek en een trui terwijl het buiten -6 is. Niet erg comfortabel."

Samen met haar vriendinnetje, had Angela een paar weken genoten van een welverdiende vakantie in Kuala Lumpur. Ze wilden overstappen in Turkije, maar dat ging niet! "Toen we aankwamen in Istanbul had ik m'n korte broek nog aan, maar buiten lag een dik pak sneeuw. Onze vlucht naar Brussel had eerst een kwartiertje vertraging, toen een uur, toen een uur en 55 minuten en toen viel die zomaar van het scherm. Geannuleerd, ontdekten we later. Er werd helemaal niets omgeroepen."

In shock was Angela, "Het was voor ons 5 uur 's nachts, we hadden een jetlag, dus besloten we niet af te wachten tot Turkish Airlines ons eindelijk zou helpen, maar hebben we zelf een visum en hotel geregeld."

Sindsdien zit deze stoere meid nog steeds te wachten in haar hotel of te bibberen bij het vliegveld. "Nu sneeuwt het nog, er ligt ongeveer 40 cm, maar het blijft volgens het weerbericht vanavond helder. Ik heb er vertrouwen in, maar aan de andere kant: op het vliegveld kan niemand ons wat vertellen. Het is reisdag nummer vier en we kunnen niet bij onze bagage. We houden de moed erin, maar het zou fijn zijn als we eens naar huis kunnen."

Wellicht helpt het tweeten naar KLM wel?



Help @KLM !! We zitten al 4 dagen in Istanbul en TK maakt er een zooitje van (( https://t.co/W4rP4HWRQ1 wat kunnen jullie ons bieden? — Angela (@angelaenthoven) January 8, 2017

@angelaenthoven Kun je een DM sturen Angela met je huidige ticketnummer? Wij willen uiteraard voor je kijken wat de mogelijkheden zijn. — Royal Dutch Airlines (@KLM) January 8, 2017

Zojuist liet Angela weer van zich horen op Twitter. Ze gokt op een 20 procent kans dat ze vandaag weer naar Nederland kan reizen.

Komt het einde dan in zicht? Ik gok 20% kans https://t.co/7akOhjhUuZ — Angela (@angelaenthoven) January 9, 2017

Laten we allemaal deze dagen bij de kachel even denken aan Angela, zou ze ooit uit de sneeuw kunnen komen? Komt ze ooit Turkije uit?