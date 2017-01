Jimmy Butler leidt Chicago Bulls langs Toronto Raptors PippenScottie 08-01-2017 20:27 print

Acht wedstrijden werden er afgelopen nacht gespeeld in de NBA. De meest opmerkelijke prestatie werd geleverd door Jimmy Butler van de Chicago Bulls. De forward had een belangrijk aandeel in het ongedaan maken van een achterstand van 19 punten en het behalen van een overwinning in verlenging.

De Toronto Raptors staan al een tijd op de tweede plaats in de Eastern Conference. Ver achter de ongenaakbare Cleveland Cavaliers, maar ruim voor een pak achtervolgers waar Chicago ook toe behoort. Chicago kent een heel wisselvallig seizoen. De ploeg zag Derrick Rose, Pau Gasol en Joakim Noah vertrekken, heeft nauwelijks schutters en heeft te maken met een onhandelbare Rajon Rondo. Desalniettemin sprokkelt de ploeg genoeg overwinningen bij elkaar om zich te handhaven in het oosten.

De belangrijkste reden voor het relatieve succes van de Bulls is forward Jimmy Butler. De afgelopen weken heeft hij een paar maal bijna in zijn eentje zijn ploeg in de slotfase naar de overwinning gesleept, met een 52-punts wedstrijd tegen Charlotte als hoogtepunt.

In de wedstrijd van afgelopen nacht nam Toronto in de eerste helft een ruime voorsprong, 48-61. Laat in het derde kwart bedroeg de maximale voorsprong van de Raptors 19 punten. In het vierde kwart, aangespoord door een enthousiast publiek in de United Center, wisten de Bulls in rap tempo terug te komen en de voorsprong te pakken. Doug McDermott en Nikola Mirotic maakten twee belangrijke driepunters voor de Bulls, DeMar DeRozan scoorde de laatste zes punten voor de Raptors, 111-111.

De verlenging ging lange tijd gelijk op. In de laatste minuut legde Butler aan met een 118-116 voorspong. Hij miste, maar zijn Braziliaanse ploeggenoot Felicio pakte te rebound. Butler kreeg een herkansing en faalde niet. Met een driepunter bracht hij het verschil op vijf. Toronto wist niet meer terug te komen, waardoor de Bulls met een zwaarbevochten 123-118 overwinning tevreden konden gaan douchen.

Butler eindige voor de derde keer in de laatste zes wedstrijden met 40 punten of meer. Hij noteerde 42 punten, 10 rebounds en 5 assists. Dwyane Wade en Doug McDermott voegden 20 en 17 punten toe.

Highlights van de Bulls tegen de Raptors. Bron: YouTube.

Bij de Raptors was DeMar DeRozan goed voor 36 punten. Kyle Lowry liet zich met 27 punten, 9 rebounds en 12 assists verre van onbetuigd. De enige NBA ploeg uit Canada ziet na de vierde nederlaag in zes wedstrijden de Boston Celtics dicht naderen op de ranglijst.

Boston boekte een tamelijk onbedreigde overwinning op de New Orleans Pelicans, 117-108. De kleine grote man Isaiah Thomas leverde weer een indrukwekkende wedstrijd af. De kleinste man in de NBA scoorde 38 punten. Boston heeft nu tien van de laatste twaalf wedstrijden gewonnen.

Bij de New Orleans Pelicans was Anthony Davis met 36 punten en 15 rebounds weer erg dominant. Donatas Motiejunas debuteerde bij de Pelicans. De Litouwer kwam over van de Houston Rockets. Hij speelde vanaf de bank een aardige wedstrijd met 11 punten, 5 rebounds, 4 assists.

De Oklahoma City Thunder boekte een eenvoudige zege op de Denver Nuggets, 121-106. Na drie nederlagen op rij een welkom resultaat voor de Thunder. Uiteraard was Russell Westbrook de grote man bij OKC. Met 32 punten, 17 rebounds en 11 assists noteerde hij zijn 17e triple double van het seizoen. Alleen Magic Johnson, Oscar Robertson en Wilt Chamberlain wisten dit aantal in één seizoen te halen.

Nuggets guard Emmanuel Mudiay zal slecht slapen. Niet alleen had hij de niet te benijden taak om Westbrook te verdedigen, hij eindigde de wedstrijd met 0 punten. Mudiay miste al zijn negen schotpogingen. Wilson Chandler werd met 24 punten topscorer bij de Nuggets.

De San Antonio Spurs blijven in het spoor van de Golden State Warriors. In een dominante tweede helft werd gewonnen van de Charlotte Hornets, 102-85. De Spurs zagen in Davis Bertans een onwaarschijnlijke topscorer. De Letse rookie speelde slechts 18 minuten, maar hij miste slechts één schot op weg naar 21 punten. Het is de kracht van de Spurs dat op elke willekeurige avond elke speler op kan staan en het verschil kan maken. Pau Gasol (5 punten), Tony Parker (2) en Manu Ginobili (3) lieten het collectief afweten.

Uitslagen

Indiana Pacers – New York Knicks 123-109

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 117-08

Chicago Bulls – Toronto Raptors 123-118 (OT)

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 121-106

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 92-94

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks 82-97

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 102-85

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 27-8

Toronto Raptors 24-12

Boston Celtics 23-14

Atlanta Hawks 21-16

Charlotte Hornets 20-18

Indiana Pacers 20-18

Milwaukee Bucks 18-17

Chicago Bulls 19-18

Washington Wizards 17-18

New York Knicks 17-20

Detroit Pistons 17-21

Orlando Magic 17-21

Miami Heat 11-27

Philadelphia 76ers 9-25

Brooklyn Nets 8-27



Western Conference

Golden State Warriors 31-6

San Antonio Spurs 30-7

Houston Rockets 29-9

Los Angeles Clippers 25-14

Utah Jazz 23-15

Memphis Grizzlies 23-16

Oklahoma City Thunder 22-16

Sacramento Kings 15-21

Portland Trail Blazers 16-22

Denver Nuggets 14-22

New Orleans Pelicans 14-24

Los Angeles Lakers 14-24

Phoenix Suns 12-25

Minnesota Timberwolves 11-26

Dallas Mavericks 11-26