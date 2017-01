Verbeek: "Zou best Twente willen trainen"

Gertjan Verbeek heeft nog altijd de wens om ooit FC Twente te coachen. Dat liet de huidige trainer van VfL Bochum in een interview weten.

"Ik zou best trainer van FC Twente willen zijn. Als jongetje woonde ik bij meerdere spelers van het eerste elftal van Twente in de straat. Een deel van mijn hart ligt nog steeds bij die club", zei Verbeek dit weekend volgens Berkelland Nieuws tijdens een forumavond in Eibergen.

Verbeek heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij FC Twente een warm hart toedraagt. In zijn periode bij AZ was de 54-jarige trainer al in beeld bij de Tukkers, die toen een opvolger zochten voor Steve McClaren. Na zijn periode in Alkmaar vertrok de Deventernaar echter naar Duitsland.

Na één jaar bij 1. FC Nürnberg kwam Verbeek in december 2014 bij VfL Bochum terecht. Met die club staat hij momenteel op de elfde plaats in de Tweede Bundesliga.