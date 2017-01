FOK! Wat een weer: wisselend

2015

De twee verdachten van de aanslag op Charlie Hebdo worden omsingeld en doodgeschoten nadat ze zich in een drukkerij in de Franse gemeente Dammartin-en-Goële hebben verschanst. Vrijwel tegelijkertijd wordt een gijzeling in een joodse supermarkt in Parijs, waarbij vier gegijzelden waren omgebracht, door de politie tot een eind gebracht. Een gijzelnemer komt hierbij om.