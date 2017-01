Kramer soeverijn naar Europese titel

Sven Kramer is voor de negende keer Europees kampioen allround schaatsen geworden. Hij reed op de tien kilometer bijna op zijn gemakje naar de afstandszege en de Europese titel.

Kramer nam het in slotrit op tegen zijn landgenoot Jan Blokhuijsen, op wie de Fries al een grote voorsprong had. De twee reden lang gelijk op maar met nog drie rondjes te gaan vond Kramer het tijd om deze veilig te stellen. Hij eindigde uiteindelijk met een rondje 28,4 en klopte Blokhuijsen met vijf seconden, 13.06,30 om 13.11,95.

De derde plek in het klassement leek lang te gaan naar de Noor Sverre Lunde Pedersen, maar hij stortte in de laatste rondes in gaf zo zijn derde plek nog weg. Die was nu voor de Belg Bart Swings.



Sven Kramer viert de overwinning op de 10 kilometer (Pro Shots / Erik Pasman)

Uitslag 10.000 meter

# Naam Tijd 1 Sven Kramer (Ned) 13.06,30 2 Jan Blokhuijsen (Ned) 13.11,95 3 Bart Swings (Bel) 13.15,54 4 Douwe de Vries (Ned) 13.24,83 5 Andrea Giovannini (Ita) 13.41,37

Eindklassement