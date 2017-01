Gameplaybeelden van geannuleerde Halo-game

Microsoft was bezig met een Halo en Mega Bloks-mashup. Mega Bloks is één van de vele LEGO-klonen, in dit geval één die vooral beter bekend is in Noord-Amerika.

Mega Bloks Halo leek dan ook geïnspireerd te zijn door het succes van de LEGO-games van Traveller's Tales de afgelopen jaren. De game zou een zelfde soort grafische stijl krijgen, een hoop opties wat betreft customization en zou een stuk meer platforming krijgen dan we van de Halo-serie gewend zijn. Mega Bloks Halo werd gemaakt door n-Space, een Amerikaanse ontwikkelaar dat in 2005 Geist maakte voor GameCube, maar later vooral op handheld en mobile games ging richten. Mega Bloks Halo was echter een project voor Xbox 360, maar zoals inmiddels bekend heeft het het levenslicht nooit gezien.

De game is zelfs nooit uit de doeken gedaan, tot nu. In een filmpje van een prototype van één campaign-missie kunnen we goed zien hoe de game eruit had komen te zien. Spelend als een Spartan, vechtend tegen de Covenant en gebruik makend van Halo-wapens zoals Energy Swords en Needlers, is de Halo-stijl in ieder geval onmiskenbaar aanwezig. Bekijk hieronder ongeveer 10 minuten aan gameplay (vanaf 1:20) van het geannuleerde Mega Halo Bloks.