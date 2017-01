Nieuwe EP David Bowie uitgebracht

Ter ere van de zeventigste geboortedag van David Bowie is zondag een nieuwe EP uitgebracht. Op het mini-album staan vier nummers, waaronder het al bekende Lazarus en drie nieuwe singles.

No Plan, Killing a Little Time en When I Met You werden opgenomen voor de musical Lazarus. De liedjes verschenen in oktober al op de officiële soundtrack, maar werden toen gezongen door de cast. Van het nummer No Plan is zondag ook een videoclip, geregisseerd door Tom Hingston, verschenen.

Bowie werd op 8 januari 1947 geboren in Londen. Vorig jaar op 10 januari overleed hij kort na het uitbrengen van zijn laatste plaat Blackstar. De zanger bleek al enige tijd ziek.