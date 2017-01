Dartster De Graaf op overtuigende wijze naar kwartfinale Lakeside Boris (borisz) 08-01-2017 09:14 print

Dartster Aileen de Graaf staat in de kwartfinale van Lakeside, het officieuze wereldkampioenschap darts van de BDO. De 26-jarige Buntschotense versloeg in de eerste ronde Rachel Brooks met 2-0 in sets.

De Graaf was oppermachtig en moest alleen de openingsleg van de tweede set afstaan, maar ze nam direct wraak door 116 uit te gooien. Via dubbel tien trok de uiteindelijk de partij naar zich toe. In de kwartfinale wacht Trina Guilliver. Beide dames troffen elkaar vorig jaar in de halve finale en toen bleek de tienvoudigkampioene en titelverdedigster met 2-1 te sterk.

Bij de heren waren ook nog drie partijen. Jeff Smith won met 3-1 van de Japanner Saigo Asada en de Nieuw-Zeelander Mark McGrath won met 3-2 van de Belg Roger Janssen. Tot slot had Tony O'Shea niets in te brengen tegen Jim Williams. O'Shea won slechts twee legs en ging er met 3-0 af.

Zondag komen er op Lakeside twee Nederlanders in actie. Sharon Prins neemt het bij de vrouwen op tegen Lisa Ashton en Willem Mandigers speelt een voorrondeduel tegen Krzysztof Ratajski.