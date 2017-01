Erasmusbrug niet meer afgesloten om vallende ijspegels

De Erasmusbrug in Rotterdam is zaterdag aan het einde van de middag voor al het verkeer afgesloten omdat grote stukken ijs van de brug op het wegdek vallen. Dat meldt de politie.

In eerste instantie werden de fiets- en wandelpaden afgezet. Even later is besloten uit voorzorg de brug voor al het verkeer in beide richtingen af te sluiten. Hoe lang de stremming duurt, is nog niet bekend.

De politie maakt op Twitter melding van 'serieus grote stukken ijs' die naar beneden vallen.

Update 1.35 uur

De Erasmusbrug in Rotterdam is zaterdagavond rond 21.30 uur weer opengesteld voor al het verkeer. De bekende brug werd aan het einde van de middag afgesloten omdat grote stukken ijs van de tuien van de brug op het wegdek vielen.

Uit voorzorg besloot de politie om de oeververbinding voor zowel voetgangers en fietsers als auto's in beide richtingen af te sluiten.

Erasmusbrug afgesloten. In de metro tussen Leuvehaven en Wilhelminaplein ondertussen knetterdruk https://t.co/lqLjpAsTv5 pic.twitter.com/vAx9gOg2xz — Reint Jan Potze (@ReintJanPotze) 7 januari 2017



Erasmusbrug afgesloten om vallende ijspegels (Foto: ANP)