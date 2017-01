Problemen op weg, spoor en Schiphol

Ook het treinverkeer heeft hier en daar last van de winterse omstandigheden. Zo rijden er op verschillende trajecten geen treinen door rijp of ijzel aan de bovenleiding. Zo rijden er geen treinen tussen Vlissingen en Roosendaal en op het traject Hoorn-Enkhuizen tussen Kersenboogerd en Enkhuizen. Ook het treinverkeer tussen Dordrecht en Geldermalsen ligt stil.

Ook op Schiphol is sneeuw gevallen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen door het winterse weer. De sneeuwploeg heeft volgens een woordvoerster vannacht de banen op de luchthaven schoongemaakt, maar vluchten kunnen later vertrekken of aankomen.

Schiphol adviseert reizigers om de vluchtgegevens in de gaten te houden.

Ook op de weg zijn de nodige problemen. Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. Sinds vrijdagavond is er al 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen, laat de dienst zaterdag weten.

Ondanks dat er ruim wordt gestrooid, is het nog steeds erg glad. Als er weinig verkeer is, zoals op zaterdag, dan wordt het zout niet goed ingereden. Tegen ijzel helpt het zout overigens niet.

Sinds halverwege de nacht zijn er door het hele land tientallen ongelukken gebeurd. Van de honderden aanrijdingen die zaterdagochtend vroeg zijn gebeurd als gevolg van de gladheid, geven die met vrachtwagens de meeste problemen voor het verkeer. Dat komt doordat ze groot zijn en al gauw de hele weg blokkeren. Dat zegt Patrick Potgraven van de VerkeersInformatieDienst (VID).

Potgraven verwacht dat de situatie op de weg maar heel langzaam beter wordt. Rond 08.00 uur was het alleen in het noordwesten, bij Den Helder, al goed aan het dooien. Pas vanaf 09.00 warmt de grond enigszins op door de zon. In het oosten van het land verdwijnt de gladheid pas zaterdagavond.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen beter niet de weg op kunnen gaan als ze het niet per se nodig is. Door de lokale ijzelbuien is het in veel delen van het land heel erg glad.

"Het is echt heel gevaarlijk. Mensen denken misschien dat het wel meevalt als ze de straat op gaan, maar door de ijzel is het echt heel erg glad. We hebben op de snelwegen al 165 ongevallen geteld. Dat is echt heel veel voor een zaterdagochtend, dus ga daarom de weg niet op als het niet nodig is'', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Geen treinen in Zeeland door ijzel https://t.co/eMJ0gImlId — Vlissingen Citytweet (@VlissingenNL) 7 januari 2017