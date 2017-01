Schietpartij op vliegveld Florida

Bij een schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida zijn 5 doden en zeker 8 gewonden gevallen. De schietpartij vond plaats bij de bagagebanden. Volgens de politie is de schutter gearresteerd en zou hij alleen gehandeld hebben.

Inmiddels is er gemeld dat er opnieuw is geschoten maar er zou toch geen sprake zijn van een tweede schutter. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Ze werden door veiligheidspersoneel uit het pand gehaald en naar het taxiterrein voor vliegtuigen gebracht. Ze zijn vanaf daar met bussen naar een veilige plek gebracht.

Op CNN zei senator Bill Nelson dat de schutter Esteban Santiago zou heten. De 26-jarige man zou in het bezit zijn van een militaire ID-kaart, maar of die echt is is onbekend. Ook het motief is nog niet bekend.

De luchthaven is tijdelijk gesloten. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven is stilgelegd.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 januari 2017

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 januari 2017