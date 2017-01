R. Mulder snelste op 500 meter EK sprint, slechte start Nuis Boris (borisz) 06-01-2017 19:47 print

Ronald Mulder heeft vrijdag de openingsafstand van het allereerste EK sprint gewonnen. De 30-jarige Nederlander was de snelste op de 500 meter. Titelfavoriet Kjeld Nuis kende een matige start in Heerenveen. Mulder won in 34.87. Hij versleog Ruslan Murashov nipt. De Rus werd tweede met 34.88. De Duitser Nico Ihle werd derde in 34.95.

Kai Verbij startte zijn toernooi met een tijd van 34.98, goed voor de vierde plaats. De Fin Mika Poutala eindigde in 35. 0 als vijfde. Kjeld Nuis kende geen goed begin van dit continentale kampioenschap. Hij opende slechts in 10,08 en kwam uit op een tijd van 35,49. Vorige week op de NK afstanden noteerde hij nog 34,93.

Nuis, die vorig jaar nog tweede werd bij het WK sprint achter de in Thialf afwezige Rus Pavel Kulizhnikov, zal later vanavond op de eerste 1000 meter 1.02 seconde goed moeten maken op zijn grootste concurrent Verbij. De medailles bij het EK sprint voor mannen worden zaterdag verdeeld, wanneer er nog een 500 en 1000 meter op het programma staan. Het sprinttoernooi voor de vrouwen is op zaterdag en zondag.

Uitslag EK sprint eerste 500 meter heren