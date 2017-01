Plotbeschrijving Thor 3 beschrijft de rol van de Hulk Peter Breuls 06-01-2017 18:06 print

Het is al een tijdje vaag rondom de derde Thor-film. We weten dat Mark Ruffalo als Bruce Banner/Hulk een rol zal spelen en onlangs werd bekend dat Benedict Cumberbatch als Doctor Strange een beperkte rol zal hebben. Maar waar gaat Thor: Ragnarok eigenlijk over?

De titel suggereert dat het einde der tijden nadert voor Asgard, aangezien Ragnarok in de Noordse mythologie vaak wordt gezien als de ondergang van de goden. Maar tegelijkertijd zijn de geruchten dat Marvel een vleugje uit de comics-verhaallijn Planet Hulk in de film verwerkt nooit gaan liggen. Wat blijkt? Beide elementen kloppen en maken samen nieuwsgierig naar de derde Marvel-film die de studio dit jaar uitbrengt.

Volgens de officiële synopsis is "Thor gevangen genomen aan de andere kant van het universum zonder zijn machtige hamer, terwijl hij een race tegen de klok moet houden om terug te komen in Asgard. Daar moet hij Ragnarok stoppen, de vernietiging van zijn thuiswereld en het einde van de beschaving van Asgard, door een nieuwe vijand, de meedogenloze Hela. Maar eerst moet hij een dodelijke gladiatorenwedstrijd winnen, waarin hij het op moet nemen tegen zijn voormalige medestander en mede-Avenger, de Incredible Hulk."

De gladiator-outfit van Hulk werd vorig jaar tijdens Comic-Con International al getoond aan het publiek, dus dat element was al behoorlijk zeker. Wat Ruffalo's rol is buiten het 'Planet Hulk'-segment, is nog niet duidelijk.

Thor: Ragnarok verschijnt in november, nadat Marvel in april Guardians of the Galaxy Vol. 2 en in juli Spider-Man: Homecoming heeft uitgebracht. Volgend jaar zullen dan Black Panther en Avengers: Infinity War volgen.