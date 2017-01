Stevige crash kost Sainz Dakar Peterselieman 06-01-2017 13:54 print

Voor Carlos Sainz zit de Dakar 2017 er na vier etappes al op. De Spanjaard deed met zijn Peugeot mee in de top van het autoklassement, maar crashte spectaculair uit de wedstrijd door in de slotfase van de proef naar Tupiza te veel risico te nemen en na enkele koprollen een ravijn in te duiken.

De Peugeot 3008 van Sainz raakte hierbij zwaar beschadigd en dankzij toeschouwers wist de Spanjaard zijn bolide weer naar boven te krijgen. Hij en zijn bijrijder werden door Romain Dumas naar de eindstreep gesleept, waarna duidelijk werd dat verder rijden niet meer mogelijk was.



De crash van Sainz waarbij toeschouwers moesten rennen voor hun leven (Bron: YouTube)