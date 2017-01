Tegenstander Overeem: "Het was tekenen of mijn gezin verhongert" Floris_Stempel 06-01-2017 13:48 print

Mark Hunt, de komende tegenstander van Alistair Overeem, voelde zich gedwongen om het gevecht tegen de Nederlandse MMA-veteraan te accepteren. Hunt is sinds zijn laatste gevecht tegen Brock Lesnar bezig met een kruistocht tegen het gebruik van doping in het MMA en één van zijn eisen was een anti-dopingclausule: mocht Overeem in zijn voorbereiding of vlak na het gevecht betrapt worden op het gebruik van doping, dan zou voor straf al zijn salaris naar Hunt worden overgemaakt.

Het gevecht tegen Lesnar in juli ging namelijk verloren, waarna bleek dat de Amerikaan al voor het gevecht positief getest had. Hunt was extra boos op het feit dat Lesnar eigenlijk helemaal niet had mogen vechten en dat de uitslag van de test geheim gehouden werd tot na het gevecht. Hij stelde dat de UFC de commercie belangrijker vindt dan de gezondheid van zijn vechters. "Deze sport is al gevaarlijk genoeg, laat staan als iemand een oneerlijk voordeel heeft door testosteron te gebruiken. Dan sla je met onze kracht zo iemand dood," aldus de Kiwi die al drie maal eerder tegen een tegenstander vocht die betrapt werd op het gebruik van doping. Hunt eiste dan ook al het salaris van Lesnar, zo’n 2,5 miljoen dollar. Lesnar kwam er uiteindelijk vanaf met het betalen van een boete van 250.000 dollar en een jaar schorsing.

Hunt zal het tegen Overeem opnemen tijdens UFC 209, welke gehouden wordt op 4 maart in Las Vegas. Extra pijnlijk is dat Overeem eerder is betrapt op het gebruik van prestatiebevorderende middelen. De UFC ging echter niet in op de extra eisen en het was kiezen of delen voor Hunt. "Ik heb vorig jaar een aantal aanbiedingen geweigerd, maar uiteindelijk heb ik ook een gezin te voeden," volgens The Super Samoan die net in april een nieuw contract had getekend en na zijn gevecht tegen Lesnar zo’n 700.000 dollar kon bijschrijven. "Mijn contract verbiedt me ergens anders te vechten, ook als ik zelf ontslag neem, dus wat moet ik dan? Bekijk het vanuit mijn oogpunt, er moet toch brood op de plank komen. Maar als Overeem gepakt wordt, dan klaag ik hem zelf aan."



Voorlopig zien we de knock-out specialist nog in de octagon, beginnend tegen een mooie tegenstander als Overeem. Maar zeg zelf, ziet dit gezin er hulpbehoevend uit???



Mark Hunt (Bron: Instagram/Mark Hunt)