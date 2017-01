Kluivert jr.: "De man worden bij Ajax"

Justin Kluivert mag deze week ruiken aan het grote werk bij Ajax. De jongeling geniet van de kans die hij krijgt van trainer Peter Bosz. Het is nu al een seizoen om nooit meer te vergeten voor de jonge Kluivert. De 17-jarige aanvaller debuteerde dit seizoen in het profvoetbal bij Jong Ajax en momenteel is hij met de A-selectie op trainingskamp.

"Voor de vakantie hoorde ik dat ik naar Jong Ajax zou gaan, dus dat was al heel mooi", zegt hij in gesprek met Ajax TV. "En toen kreeg ik ook te horen dat ik met het eerste mee mocht naar Portugal. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi."