De Rooy verslaat sterk Kamaz vierde Dakar-etappe

Gerard de Rooy heeft de vierde etappe van de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Iveco-rijder lag totaan de neutralisatie een minuut achter de Rus Airat Mardeev, maar liep na de neutralisatie in en nam de leiding in het laatste uur over. De Rooy werd gevolgd door drie Kamazzen en zijn teamgenoot Federico Villagra. Leider in het klassement, Eduard Nikolaev, finishte als achtste op 23 minuten.

Problemen waren er voor de nummer twee in het klassement, Martin Kolomy. Kolomy verloor vroeg in de etappe al 23 minuten, maar dit liep na de neutralisatie op naar meer dan een uur. Niet alleen Kolomy verloor tijd aan het begin van de etappe, ook veel andere toptrucks, waaronder klassementsleider Eduard Nikolaev, verloren veel tijd tussen het eerste en tweede waypoint.

In het algemeen klassement profiteert Sotnikov optimaal van de magere tijden van de kopgroep, hij klimt op van een zevende naar de eerste plek. Villagra volgt op twee minuten, Nikolaev op bijna vijf minuten. De Rooy is opgeklommen naar een vijfde plek, wat zijn magere derde etappe goedmaakt.

Uitslag etappe 4 trucks

Pos. Coureur Nat. Merk Verschil 1 Gerard De Rooy NLD IVECO 4h55m55s 2 Airat Mardeev RUS KAMAZ +00:00:30 3 Anton Shibalov RUS KAMAZ +00:03:07 4 Dmitry Sotnikov RUS KAMAZ +00:07:37 5 Federico Villagra ARG IVECO +00:16:37 6 Pascal De Baar NLD RENAULT +00:19:10 7 Ton Van Genugten NLD IVECO +00:19:40 8 Eduard Nikolaev RUS KAMAZ +00:23:29 9 Ales Loprais CZE TATRA +00:25:08 10 Wulfert Van Ginkel NLD IVECO +00:25:32

Algemeen klassement trucks