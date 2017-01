Ambitie KNVB: Eredivisie op de schop

In de toekomst zou het volgens KNVB-directeur Gijs de Jong zo kunnen zijn dat er in één seizoen veel meer topduels kunnen gaan voorkomen in de Eredivisie.

De sportbestuurder van de Nederlandse voetbalbond zou de competitie willen aanpassen, waarbij clubs als Ajax, Feyenoord en PSV niet twee, maar mogelijk viermaal tegenover elkaar komen te staan. Het hele competitiesysteem zou op de schop kunnen gaan, waarbij de Eredivisie nog maar uit zestien clubs zou blijven bestaan. Daarnaast zou er een kampioensgroep komen. “De top zes gaat na februari om het kampioenschap spelen.”

“Een variant kan zijn dat de onderste zes strijden om handhaving in de Eredivisie. De middelste vier maken dan bijvoorbeeld nog kans op een Europees tickets”, vervolgt De Jong in gesprek met NRC.

Het lijkt een ultieme poging om het niveau in Nederland op te krikken. “Meer topwedstrijden is het doel. Meer spanning, meer weerstand. Daar worden spelers beter van en de aantrekkingskracht gaat omhoog. Veel mensen hechten aan het huidige model, maar we hebben niet de luxe om zonder argumenten aan het verleden vast te houden.''