San Antonio Spurs geven Raptors het nakijken Redactie 04-01-2017 13:24 print

Acht wedstrijden stonden afgelopen nacht op het programma in de NBA. Eén wedstrijd was een topper tussen de nummers twee van de Eastern en Western Conference, de Toronto Raptors en de San Antonio Spurs. In eigen huis lieten de Spurs duidelijk zien dat maar één van beide ploegen het predikaat topploeg verdient. De Spurs wonnen met 110-82.

De afgelopen twee jaar zijn er drie ploegen die de dienst uitmaken in de NBA, de Golden State Warriors, de San Antonio Spurs en de Cleveland Cavaliers. Ploegen met titelaspiraties kunnen in het reguliere seizoen deze wedstrijden gebruiken om te kijken of ze echt klaar zijn voor de top. De Raptors zijn al een tijdje een subtopper in het oosten, maar het lukt nog niet om van de grote ploegen te winnen. Tegen de Cavaliers, Warriors en Spurs werden voor vannacht alle vijf de wedstrijden verloren.

San Antonio liet er tegen de Raptors vanaf de start geen twijfel over bestaan wie de wedstrijd zou winnen. Na het eerste kwart stond het 29-18, 12 minuten later 60-41 en het slotkwart werd ingegaan met een 82-58 voorsprong. De Spurs leunden op een ijzersterke verdediging. Kyle Lowry kwam niet verder dan 6 punten en San Antonio blockte liefst 15 schotpogingen van de Raptors.

DeMar DeRozan haalde als enige Raptor een aardig niveau. Zijn 26 punten waren bij lange niet genoeg tegen het Texaanse geweld. Bij de Spurs werden LaMarcus Aldridge en Kawhi Leonard met 25 en 23 punten topscorers.



Highlights van Spurs tegen de Raptors. Bron: (YouTube)

Een aantal ploegen uit de kelder van de NBA wisten afgelopen nacht te winnen. De Dallas Mavericks versloegen de Washington Wizards, 113-105. Voor Dirk Nowitzki was het de 853e overwinning uit zijn carrière. Slechts vijf spelers wisten in de geschiedenis van de NBA meer te winnen.

De Philadelphia 76ers vesloegen in eigen huis de Minnesota Timberwolves me 93-91. Voor Philadelphia was het de negende overwinning dit jaar. Daarmee zijn ze nog maar één zege verwijderd van hun totaal van het hele afgelopen seizoen. Rookie Joel Embiid nam zijn ploeg op sleeptouw met 25 punten.

De Los Angeles Lakers zorgden voor een stuntje door de Memphis Grizzlies te verslaan, 116-102. 6 Lakers haalden de dubbele cijfers. De jonkies Julius Randle (19 punten, 14 rebounds, 11 assists) en D'Angelo Russell (18 punten, 6 assists) waren goed op dreef.

Uitslagen

Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves 93-91

Boston Celtics – Utah Jazz 115-104

Detroit Pistons – Indiana Pacers 116-121

Dallas Mavericks – Washington Wizards 113-105

San Antonio Spurs – Toronto Raptors 110-82

Denver Nuggets – Sacramento Kings 113-120

Phoenix Suns – Miami Heat 99-90

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 116-102

Standen:

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 26-7

Toronto Raptors 23-11

Boston Celtics 21-14

Charlotte Hornets 19-16

Atlanta Hawks 18-16

Milwaukee Bucks 17-16

Indiana Pacers 18-18

Chicago Bulls 17-18

New York Knicks 16-18

Washington Wizards 16-18

Orlando Magic 16-20

Detroit Pistons 16-21

Miami Heat 10-26

Philadelphia 76ers 9-24

Brooklyn Nets 8-25

Western Conference

Golden State Warriors 30-5

San Antonio Spurs 28-7

Houston Rockets 27-9

Los Angeles Clippers 23-14

Utah Jazz 22-14

Oklahoma City Thunder 21-14

Memphis Grizzlies 22-15

Sacramento Kings 15-19

Portland Trail Blazers 15-21

Denver Nuggets 14-21

New Orleans Pelicans 14-22

Los Angeles Lakers 13-25

Minnesota Timberwolves 11-24

Dallas Mavericks 11-24

Phoenix Suns 11-25