Hoogste schadebedrag natuurgeweld in 4 jaar

Natuurrampen hebben het afgelopen jaar wereldwijd voor 175 miljard dollar aan schade veroorzaakt. Dat is het hoogste bedrag in vier jaar. Dat maakte herverzekeraar Munich Re woensdag bekend.

Het bedrag van 175 miljard dollar in 2016 was bijna twee derde meer dan een jaar eerder. Ongeveer 70 procent van de totale schade was onverzekerd. Verzekeraars keerden zo'n 50 miljard dollar uit.

Vooral aardbevingen en stormen zorgden afgelopen jaar voor veel schade. Verder viel het hoge aantal overstromingen op. Het aantal dodelijke slachtoffers viel mee. Met 8700 slachtoffers was 2016 qua natuurgeweld een van de minst dodelijke jaren in dertig jaar.



