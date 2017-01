Giroud weer de held bij Arsenal Redactie 04-01-2017 10:29 print

Spannend werd het nog wel, maar over het algemeen was Bournemouth de bovenliggende partij tegen Arsenal. De titelkandidaat liep averij op.

Bournemouth haalde met name op basis van de eerste helft een verdiend punt op tegen Arsenal. De club van onder meer Nederlander Nathan Aké, die centraal achterin in de basis stond, schoot uit de startblokken. Dat leverde een vroege 2-0 voorsprong op. Hector Bellerin stond te slapen bij de aanval waaruit de openingsgoal ontstond. Charlie Daniels kon binnenschieten na een goede voorzet van Stanislas. Petr Cech had geen antwoord op het lage schot.

Tegenstoot

Via een penalty verdubbelde Callum Wilson de score. Die voorsprong werd behouden tot de rust. Daarna ging de ploeg rustig verder; het werd zelfs 3-0 via Ryan Fraser. Pas toen werd Arsenal wakker voor een tegenstoot.

Die kwam er met twee snel achtereenvolgende goals. Eerst maakte Alexis Sanchez de 3-1, daarna volgde de aansluitingstreffer van Lucas Perez. Arsenal putte ook nog eens hoop uit een domme rode kaart voor Simon Francis, die een flying tackle inzette op Aaron Ramsey.

Kopbal

Arsenal rook bloed en dankte opnieuw Olivier Giroud, die in het weekend al opviel met een bicycle kick. Op aangeven van Granit Xhaka kopte de Fransman boven iedereen uit de gelijkmaker binnen.