Veelbelovend tv-spotje voor westernfilm Brimstone

Er is een veelbelovende tv-spot verschenen voor de langverwachte western Brimstone. De film, die is geregisseerd door niemand minder dan Martin Koolhoven (Oorlogswinter, Het schnitzelparadijs), zal over een dikke week in de Nederlandse bioscopen gaan draaien. Voor degenen die niet zo lang kunnen wachten heeft Paradiso Film alvast een eerste tv-spot uitgebracht die je hieronder kunt zien.

Brimstone kreeg eerder al lovende kritieken van filmcritici van onder meer The Independent, Playlist en Vanity Fair. Daarnaast noemen de azijnpissers van de Britse krant The Times de film te gewelddadig, wat voor ons alleen nog maar meer reden is om de rolprent van de Nederlandse cineast te gaan bekijken. De gewelddadige western Brimstone speelt zich af aan het einde van de 19e eeuw. Liz (Dakota Fanning) is een jonge vrouw wiens leven en dat van haar gezin op het spel komt te staan als een huiveringwekkende dominee (Guy Pearce) in haar leven verschijnt.

De film Brimstone kent een verrassend sterke cast met Carice van Houten (Zwartboek, Game of Thrones), Dakota Fanning (War of the Worlds), Guy Pearce (Iron Man 3), Emilia Jones (High-Rise) en Kit Harington (Game of Thrones) in de belangrijkste rollen. Neem daarbij de voortreffelijke soundtrack van Tom Holkenborg oftewel Junkie XL en je weet dat dit een film is die je als westernliefhebber eigenlijk niet wilt missen.

Het 148 minuten durende epos Brimstone draait vanaf 12 januari in de Nederlandse bioscopen.