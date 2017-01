Janet Jackson bevallen van zoon Redactie 03-01-2017 23:58 print

Janet Jackson is bevallen van haar eerste kindje. De vijftigjarige zangeres zette dinsdag een zoon op de wereld, bevestigt haar woordvoerder aan People.

Janet, die recent nog in volledige burka werd gespot, en haar man Wissam Al Manna hebben het jongetje de naam Eissa gegeven. De bevalling verliep voorspoedig en zonder problemen.

Janet verraste vorig jaar haar fans met de aankondiging dat er een kleine op komst was. In april annuleerde ze alle resterende concerten van haar Unbreakable Tour om zich volledig te richten op het krijgen van een baby. In een video suggereerde ze destijds al dat dat gelukt was, maar het duurde tot oktober tot Janet eindelijk zelf bevestigde dat ze zwanger was. Wanneer de uitgerekende datum was, bleef echter geheim.



