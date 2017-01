Griezmann: "Vraag alsjeblieft niks over mijn toekomst"

Antoine Griezmann verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Atlético Madrid tot de zomer van 2021. Toch blijft er speculatie over zijn toekomst.

Volgens de laatste berichten is Manchester United de grootste gegadigde om Griezmann van Atlético Madrid over te nemen. Omdat zijn contract nog tot 2021 loopt, zal er echter een flink bedrag op tafel moeten komen.

Bovendien is de Frans international zelf totaal niet bezig met een vertrek. AS vroeg hem hoe lang hij zich nog voor Los Colchoneros ziet spelen en op dat moment was Griezmann er helemaal klaar mee. "Ik hou niet van deze vraag."

"Ik vind dit soort vragen over mijn toekomst niet prettig, want aan spelers als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Gareth Bale wordt ook niet gevraagd wat er volgend jaar gaat gebeuren, waar ze zullen zijn, of waar ze gaan spelen."

"Daarom wil ik niet dat men mij deze vraag stelt", benadrukt de 25-jarige Fransman. "Ik ben blij en heb het naar mijn zin bij Atlético. Vraag me alsjeblieft niets meer over mijn toekomst."

De band met zijn huidige club is dan ook erg hecht, aldus Griezmann. "Ik ben trots om voor deze fans, met deze medespelers en onder deze coach te spelen. Ik wil het vertrouwen terugbetalen dat men altijd in mij heeft gehad. Doelpunten maken en mensen vermaken, daar speel ik voor."