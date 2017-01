Rus Ustiugov regeert met ijzeren hand in Tour de Ski heywoodu 03-01-2017 19:15 print

De Russische langlaufer Sergey Ustiugov blijft de Tour de Ski in een ijzeren greep houden. Na de eerste twee etappes in Val Müstair - een sprint in vrije stijl en een tien kilometer in klassieke stijl - was hij dinsdag ook in etappe drie de beste.

Net als de vrouwen stond ook voor de mannen een skiatlon op het programma: tien kilometer klassieke stijl gevolgd door tien kilometer vrije stijl. Doorgaans is twintig kilometer wel een brug te ver voor Ustiugov, maar de 24-jarige Rus lijkt deze dagen werkelijk alles te kunnen. Het tempo in het peloton lag weliswaar niet heel hoog, maar Ustiugov was niet weg te slaan van de voorste rijen.

Met de slotklim in zich opende de Fransman Maurice Manificat de aanval, maar Martin Johnsrud Sundby en Dario Cologna gingen erop en erover. Het duo zag ineens ook Ustiugov weer naast zich en met z'n drieeën gingen ze op de finish af. Daar bleek de sprintkracht van de Rus maar weer eens: Sundby moest zich gewonnen geven en werd tweede, vlak voor Cologna.

Ustiugov gaat uiteraard aan de leiding in het algemeen klassement. Hij breidt zijn voorsprong uit naar een halve minuut op Sundby, met Alex Harvey op 1:09 minuten op de derde plek. Cologna staat op 1:25 minuten vierde.