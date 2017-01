Nieuwe Acer laptop kost 9000 dollar

Op zoek naar een nieuwe notebook en heb je toevallig nog een smak geld liggen dat toch maar stof ligt te happen? Dan is de nieuwe Predator 21 X laptop van Acer wellicht wat voor jou. De laptop was al aangekondigd tijdens de Internationale Funkausstellung in Berlijn, maar vandaag is op de Consumer Electronics Show in Las Vegas onthuld welk prijskaartje eraan hangt: maar liefst 9000(!) dollar.

Voor dat geld krijg je ook wel een monster van een laptop: het scherm is gebogen, een unicum voor laptops, en heeft een resolutie van 2560 x 1080. Verder beschikt de Predator 21 X over twee Nvidia Geforce 1080 grafische kaarten die door middel van SLI verbonden zijn, een gloednieuwe i7 processor van intel, 4 DDR4-sloten die 64 GB aan RAM kunnen hebben en heeft de laptop ruimte voor maar liefst vier SSD's van 512 GB. Ook zit er Tobii Eye Tracking in de laptop gebouwd, heeft het een mechanisch toetsenbord waarvan je de verlichting zelf kan bepalen en kan het numpad op het toetsenbord omgedraaid worden tot een touchpad. Echt mobiel is het gevaarte niet: het totaalgewicht van de Predator 21 X is bijna 8 kilo.

De laptop wordt geproduceerd op aanvraag en de eerste 300 kopers krijgen het serienummer erin gegraveerd mocht dat je ding zijn. Mocht je op zoek zijn naar een goedkoper alternatief: Acer heeft ook de 17 X aangekondigd die ook dezelfde processor en over evenveel RAM beschikt, maar je moet het slechts doen met één Nvidia Geforce GTX 1080 en het aantal SSD's is minder. Ook is het scherm slechts 17,3 inch in plaats van 21. De 17 X kost 'slechts' 2600 dollar.



