Night of the Living Dead-acteur George Kosana overleden 03-01-2017

Vandaag bereikte ons via de sociale media het treurige bericht dat afgelopen zondag acteur George Kosana is overleden. De uit Pennsylvania afkomstige acteur, die bekend werd met zijn rol van Sheriff McCleland in de cultklassieker Night of the Living Dead, is 81 jaar geworden. Het nieuws werd naar buiten gebracht via de Facebook-pagina van scenarioschrijver John A. Russo, die samen met George A. Romero het script schreef voor de legendarische zombiefilm.

George Kosana streed al jaren met diverse kwalen. Zo had de acteur een longemfyseem, leed aan COPD en was de laatste jaren van zijn leven zo goed als blind. Kosana maakte zijn debuut als Sheriff McCleland in de film Night of the Living Dead (1968) en speelde hetzelfde personage ook in de films Living Dead (2012) en My Uncle John is a Zombie! (2016). Ook was hij te zien in cultfilms als There’s Always Vanilla (1971), The Booby Hatch (1976) en Incest Death Squad (2009).



George Kosana in Night of the Living Dead