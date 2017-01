'Dartskijkers vooral racistisch tuig'

Ook naar darts gekeken gisteren? Dan is de kans groot dat je een vuige racist bent. Althans, dat lezen we vandaag op AD.nl. Die stelt dat de dartsfinale vooral in trek was onder bierdrinkende PVV-stemmers.

Volgens kijkcijferexpert René van Dammen, die zich baseert op cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO), bleek de wedstrijd vooral door bierdrinkende PVV-stemmers te zijn bekeken. Maar liefst 43 procent van de PVV-stemmers keek naar de finalewedstrijd. Ook waren de meeste kijkers laagopgeleid.



Michael van Gerwen (PROSHOTS/Action Images)