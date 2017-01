Enfant terrible Barton terug in de Premier League Redactie 03-01-2017 17:32 print

Joey Barton is spoedig weer in de Premier League te bewonderen. De middenvelder keert terug bij Burnley, waar hij vorig seizoen ook actief was.

Dit meldt de club zelf. De 34-jarige Barton heeft een contract getekend tot het einde van het huidige seizoen. Vorig seizoen speelde de Engelsman nog een belangrijke rol in het succes van Burnley in de Championship.

Barton verkoos afgelopen zomer echter een gang naar Glasgow Rangers boven een terugkeer naar de Premier League. Het avontuur in Schotland liep niet als gepland. Eerst werd hij voor drie weken geschorst door Rangers vanwege een opstootje op het trainingsveld.

Tussendoor kreeg Barton een schorsing van één wedstrijd opgelegd door de Schotse voetbalbond, vanwege gokken op wedstrijden. Het leidde uiteindelijk tot een vroegtijdige breuk tussen Barton en Rangers.

De kans bestaat dat Barton alsnog een lange schorsing uit moet zitten. De Engelse voetbalbond veroordeelde de controleur vorige maand voor het 1260 keer gokken op wedstrijden tussen maart 2006 en mei 2016.