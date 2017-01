'Ajax is Onana mogelijk toch even kwijt door Afrika Cup' Redactie 03-01-2017 10:08 print

André Onana voegt zich misschien toch bij de selectie van Kameroen voor de Afrika Cup, waardoor Ajax hem alsnog een paar weken kwijt is.

De doelman van Ajax heeft bij de nationale ploeg van Kameroen weinig uitzicht op een basisplaats. Onana ging daarom niet in op de uitnodiging van bondscoach Hugo Broos om mee te gaan naar de Afrika Cup. Dat toernooi wordt van 14 januari tot en met 5 februari gespeeld in Gabon.

Volgens Het Parool zal Onana zich mogelijk toch bij de selectie voegen. FIFA-regels geven namelijk aan dat een speler een oproep voor het nationale team niet mag weigeren. Gebeurt dat wel, dan kan de speler geschorst worden voor zijn club.

Momenteel is de 20-jarige sluitpost met Ajax in Portugal, ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Onana miste in het najaar van 2016 maar twee competitieduels van Ajax.