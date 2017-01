Wereldkampioen Van Gerwen: "Hier werk ik me de tering voor" heywoodu 03-01-2017 00:11 print

Darter Michael van Gerwen is de nieuwe wereldkampioen. De Nederlander veroverde maandag in het Londense Alexandra Palace na 2014 zijn tweede wereldtitel door Gary Anderson met 7-3 te verslaan.

Van Gerwen is nu twee keer wereldkampioen: "Mensen hebben niet in de gaten hoeveel ik hier voor doe, hoe vaak ik van huis ben, hoe vaak ik hier hard voor werk. Je moet toernooien winnen, vertrouwen krijgen, zorgen dat je hier super bent", aldus de Nederlander. "Alles was top en alles valt op zijn plek. Het was gewoon een fantastisch jaar en dit is een fantastische afsluiter, daar ben ik gewoon echt heel blij mee."

De groene sloopkogel was zichtbaar geëmotioneerd na zijn finale: "Niemand weet hoe dit voelt voor mij. Ik werk me hier het hele jaar helemaal de tering voor. Dat nu alles bij elkaar komt en ik uitbetaald wordt met de wereldtitel, daar ben ik heel erg blij mee, dat maakt veel in mij los", sprak hij. "Ik heb veel commentaar gekregen omdat ik in de laatste twee jaar geen wereldkampioen werd terwijl ik favoriet was, nu heb ik dat om kunnen draaien in een fantastisch jaar. Dat sluit ik dan af met de wereldtitel en dan versla ik ook Raymond en Gary nog (Van Barneveld en Anderson, red.) die me in de laatste twee WK's uit het toernooi gooiden...fantastisch, ik ben heel trots op mijzelf, dit is iets om nooit te vergeten", aldus de Brabander.

Toch ging het niet in de hele finale van een leien dakje voor de Nederlander. Met name in het begin kwam Anderson nog weer even sterk terug. "In het begin van de vierde set voelde ik mij niet helemaal lekker. Ik miste een paar dubbels, voelde een beetje druk...op dat moment 86 uitgooien om hem pijn te doen deed dan heel veel met me en daardoor kon ik weer wat relativeren. Daarna zette ik mijn eigen spel door en was ik eigenlijk onverslaanbaar."

De Nederlander sluit een bizar goed jaar af met de wereldtitel. Hij won vrijwel alles, heeft van alle negen majors nu de beker als regerend kampioen in handen en pakte diverse records. Of het afgelopen jaar nog te overtreffen is? "Nee, dat denk ik niet, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik heb records geschreven, het hoogste gemiddelde ooit, hoogste gemiddelde ooit op een WK, meeste toernooien gewonnen...fantastisch, dit was echt een topjaar. Ik sta te janken van vreugde en ben zo trots dat ik dit heb bereikt. Ik heb mijzelf van grote klasse laten zien en als je gemiddeld 114 in de halve finale en 108 in de finale gooit mag je blij zijn. Ik ben heel erg blij", sloot Van Gerwen af.