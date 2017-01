Van Gerwen, Van Barneveld en Klaasen in Premier League Darts Boris (borisz) 02-01-2017 23:38 print

Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen zijn dit jaar van de partij tijdens de Premier League Darts, het rondreizende circus van de PDC. Van Gerwen was als nummer één van de wereld automatisch geplaatst en Van Barneveld en Klaasen hebben een wildcard gekregen.

De top vier van de wereld is er automatisch bij. Naast Van Gerwen zijn dat Gary Anderson, Peter Wright en Adrian Lewis. Sky had twee wildcards en de TV-zender koos voor Phil Taylor en Raymond van Barneveld. De PDC had nog vier wildcards en ze kozen voor James Wade, Dave Chisnall, Klaasen en Kim Huybrechts.

Ten opzichte van vorig jaar zijn Robert Thornton en Michael Smith er niet bij. Zij maken plaats voor Klaasen en Huybrechts die voor de tweede keer zullen mogen aantreden. Klaasen mocht in 2009 al eens aantreden en Huybrechts deed in 2015 mee.

De Premier League zal starten op 2 februari in Newcastle en de finale is op 18 mei in Londen. De Premier League doet ook Rotterdam aan. De darters zullen op 16 maart een uitverkocht Ahoy aandoen.