Babel voor 2,5 jaar naar Besiktas Redactie 02-01-2017

Ryan Babel heeft een contract tot 2019 getekend bij de Turkse landskampioen Besiktas. Die periode zal hem 3,3 miljoen euro opleveren.

De dertigjarige Ryan Babel werd maandagochtend medisch gekeurd bij Besiktas . De Turkse topclub, vorig seizoen nog landskampioen, toonde op de officiële website en Twitter foto's van Babel die de medische keuring ondergaat. De 42-voudig Oranje-international tekende daaropvolgend een contract voor tweeënhalf seizoen.

Babel streek afgelopen september neer bij Deportivo la Coruña waar hij een klein contract tot januari tekende, zodat hij zich in de Primera División in de kijker kon spelen. De Spaanse club wilde best door met de aanvaller, die in elf wedstrijden vier doelpunten maakte. Babel koos echter voor een nieuw avontuur bij Besiktas, waardoor hij terugkeert in de Turkse Süper Lig, waar hij tussen 2013 en 2015 het shirt droeg van midenmoter Kasimpasa. Babel tekent voor tweeënhalf jaar bij Besiktas.

Besiktas is titelhouder in Turkije en staat momenteel tweede met één punt minder dan de verrassende koploper Istanbul Basaksehir. Babel verdient 3,3 miljoen in de tweeënhalf jaar bij Besiktas, maar krijgt bovendien vierduizend euro per door de club behaald punt.