Oliseh: "Fortuna in Nigeria niet onbekend"

Sunday Oliseh maakt binnenkort een verrassende terugkeer op de Nederlandse velden, als coach van Fortuna Sittard. De Nigeriaan is er klaar voor.

Oliseh begrijpt wel waarom veel voetbalfans dit niet zagen aankomen. "Mensen waren ook verrast toen ik opstapte als bondscoach van Nigeria, maar ik leef zoals ik denk dat goed is. Ik wil gewoon plezier hebben", vertelt de inmiddels 42-jarige Afrikaan.

Fortuna Sittard staat halverwege het seizoen achttiende in de Jupiler League. Trainer Ben van Dael moest daarom plaatsmaken voor Oliseh. "Nu heeft Fortuna het moeilijk, maar ooit was het een van de betere clubs in Nederland", weet Oliseh nog.

"Fortuna is geen onbekende in Nigeria. Mijn hele familie zat voor de televisie toen we met Ajax tegen Fortuna speelden in de bekerfinale van 1999. Dat was mijn laatste wedstrijd, we wonnen met 2-0." Na zijn vertrek uit Amsterdam speelde de oud-verdediger onder meer voor Juventus en Borussia Dortmund.