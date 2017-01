Van Gerwen: "Beter spelen dan dit wordt heel moeilijk" heywoodu 02-01-2017 01:12 print

Darter Michael van Gerwen mag zich op gaan maken voor de WK-finale van maandagavond. De Nederlandse nummer één van de wereld versloeg landgenoot Raymond van Barneveld en staat maandag tegenover Gary Anderson, tweevoudig wereldkampioen en de man die Van Gerwen in 2015 uit de finale wist te houden. Voor de Nederlander wordt het na de verloren finale van 2013 en de gewonnen eindstrijd van 2014 de derde WK-finale.

"Dit was goed, dit was heel erg goed", sprak Van Gerwen na zijn partij tegen Van Barneveld voor de camera's van RTL 7. "Raymond liet me zo goed spelen en dat moest ook wel. Ik had geen keus, want anders had ik met 2-0 of 3-0 achter gestaan en dat mag niet gebeuren. Die 114-finish van mij in de tweede set was wel heel vies", lachte Mighty Mike.

"Ik weet dat Raymond heel goed kan spelen, maar ook dat hij dat niveau in zo'n lange wedstrijd niet vol zou kunnen houden. Daar bleef ik in geloven en ondertussen bleef ik zelf druk zetten. Alles ging lekker eigenlijk, ik ben heel erg blij", klonk het tevreden.

De wedstrijd was van ongekend niveau - de beste WK-wedstrijd ooit - en Van Gerwen verpletterde Phil Taylor's vijftien jaar oude record van het hoogste gemiddelde ooit op het WK. "Beter dan dit wordt heel erg moeilijk. Ik denk dat ze op RTL nog nooit zo'n topwedstrijd tussen twee Nederlanders hebben gezien en dat gaan ze ook nooit meer zien", lachte de Nederlander. "Zo'n wedstrijd winnen en dan in de halve finale van het WK...ik ben heel blij en trots en kan hier goed mee verder bouwen naar de finale."