Anderson: "Berg je maar als mijn dubbels goed lopen"

Darter Gary Anderson plaatste zich zondag voor de finale van het wereldkampioenschap darts. De Schot versloeg landgenoot Peter Wright met 6-3 en kan voor de derde keer op rij de wereldtitel veroveren. Na afloop was hij uiteraard tevreden.

"Niet slecht voor een oude man, dacht ik zo", aldus Anderson. "Ik heb dit toernooi nu twee keer gewonnen...één keer was al een droom, twee keer is echt waanzinnig. Dit keer was ik al blij toen ik de eerste ronde overleefde", zei de Schot, die het hele toernooi al zeer grote indruk maakt met zijn hoge gemiddeldes en sterke finishes.

"Met de scores zat het vandaag ook weer goed, ik scoorde bijna elke leg wel beter dan Peter, maar de finishes waren bedroevend", vertelde Anderson, die op een dikke 35% als finishpercentage eindigde. "Wees blij dat ik dat niet wat opgekrikt heb...berg je maar als ik de dubbels ook weer echt goed ga gooien", lachte The Flying Scotsman.

Anderson schoot uit de startblokken, maar zag Wright weer terugkomen tot 3-3. "Dat hij terug kwam gaf me wel een impuls, ik ben er trots op dat ik die aanval af kon slaan. Bij vlagen ging het prima, soms was het matig, maar al met al ben ik tevreden." De wereldkampioen was zelfs even niet helemaal op de hoogte van de regels: "Ik dacht dat we tot vijf sets moesten, was even vergeten dat het tot zes gewonnen sets ging. Daar baalde ik wel stevig van, want ik had inmiddels al in bed moeten liggen, ik ben een oude man", knipoogde hij.