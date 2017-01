WK darts: Van Gerwen na 'beste wedstrijd ooit' langs Van Barneveld naar finale heywoodu 01-01-2017 23:47 print

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap darts van de PDC. De Brabander rekende in een duel van een bizar hoog niveau af met Raymond van Barneveld.

Van Barneveld begon furieus aan het duel. Zijn scores waren gewoon goed, maar zijn finishes waren zo trefzeker: hij opende met 107, gevolgd door een prachtige 131-finish en met een finish van 96 - en honderd procent op de dubbels - won Barney de eerste set. Van Gerwen reageerde met een 124-finish, waarna Van Barneveld door een leg met twee 180's op 1-1 kwam. Barney gooide er een briljante finish van 160 achteraan, gevolgd door 114 van Van Gerwen. Met dubbel 20 maakte Mighty Mike de set van ongekend niveau af: 1-1.

Ook na het spetterende begin van de wedstrijd leek het alsof er magneetjes in de triple 20 zaten. De beide heren bleven de ene na de andere hoge score in het bord schroeien, waarbij Van Barneveld nog altijd geen enkele dubbel miste. Het leverde hem echter niet de set op, want die ging naar Van Gerwen: Barney kreeg één leg niet binnen vier beurten uit en daar profiteerde de 'groene sloopkogel' van. De Hagenaar opende set vier met twee keer 180 en kon voor de negendarter gooien. Dat lukte niet, wat hem zelfs even de leg leek te kosten. Met een 127-finish kwam hij op 0-2, waarna hij voor het eerst een dubbel (20) miste. Toch pakte hij de set, waardoor de kemphanen met 2-2 de pauze in gingen.

In set vijf ging het niveau even iets omlaag. Van Gerwen miste een aantal dubbels, maar scoorde zo goed dat nagenoeg alles binnen twaalf darts uit was. Het leverde hem wederom een voorsprong op: 3-2. Van Barneveld begon in de problemen te komen en Mighty Mike gooide er een juist nog een tandje bij. De extra versnelling leverde hem de 4-2 op. De Hagenaar kon door een zeldzame gemiste dubbel van Van Gerwen nog een leg pakken in de volgende set, maar tegen het geweld van de Brabander was simpelweg niks uit te halen: 5-2.

De eerste leg van set acht leverde Van Gerwen bijna een negendarter op: hij gooide de laatste pijl enkele millimeters naast de dubbel 12. Van Barneveld wist vervolgens met een finish op bulls-eye nog op gelijke hoogte te komen, maar daar bleef het bij voor de vijfvoudig wereldkampioen. Van Gerwen maakte het af en won de wedstrijd met 6-2.

Van Gerwen eindigde met een bizar gemiddelde van 114,05 punten. Dat is veruit het hoogste gemiddelde ooit op een WK: in 2002 gooide Phil Taylor ooit 111,21 punten gemiddeld tegen Shayne Burgess, in een ruim kortere wedstrijd. Dat record is na vijftien jaar verpletterd. Van Barneveld gooide met 109,34 overigens ook een zelden vertoond gemiddelde: Taylor's 111,21 en 110,94 in de WK-finale van 2009 - tegen de Hagenaar - waren de enige WK-wedstrijden ooit met een hoger gemiddelde dan wat Barney zondagavond gooide.



Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld (Bron: PDC)