Duitsers willen Korans verbranden. Of niet.

Gedurende het rampjaar 2016 heeft de Duitse politie diverse verboden versies van de Koran in beslag genomen, Evenals de 'normale' Koran gaat het hierbij om geschriften die oproepen tot haat en teksten die anticonstitutioneel zijn. De Duitse overheid zit er nu mee in de maag: hoe kom je op een fatsoenlijke wijze van tienduizenden haatboekjes af?

De boekjes zijn in beslag genomen op honderden verschillende locaties in 10 verschillende federale staten. Het gaat om interpretaties van het letterlijke woord van God door een groep die zichzelf 'De Ware Religie' noemt. Vanzelfsprekend een Salafistische club. Alleen al in een pakhuis in Keulen trof de politie 22.000 exemplaren aan, professioneel geseald, met de subtitel 'leest' erop gedrukt. Volgens Thomas de Maiziere, de minister van Binnenlandse Zaken, waren de teksten stuitend en zijn om die reden in beslag genomen.

Maar hoe kom je er vanaf? Een haatvol boekje dat oproept tot geweld en als het even kan een omverwerping van de staat tot stand wil brengen, wordt door nogal wat figuren als heilig gezien en dat soort goddelijk werk kan je natuurlijk niet zomaar in de verbrandingsoven sodemieteren. Om hiervan af te komen, dien je zelf min of meer aan te passen aan de boodschappen die dit soort werkjes te melden hebben. En de Duitsers lijken daar rekening mee te gaan houden.

De enige juiste methode, als je de schriftgeleerden mag geloven, zou een rituele begrafenis zijn. Normaal gesproken doet men dat in de woestijn, op een plek waar verder nooit een hond te vinden is. Je mag namelijk niet het risico nemen dat iemand per ongeluk loopt op de plek waar het heilige boekje begraven is. Dat zou Allah als beledigend kunnen ervaren en we weten allemaal hoe hij en/of zijn aanhangers hierop reageren. In Duitsland ligt dat natuurlijk wat anders, de kans dat iemand per ongeluk zijn lompe voeten bovenop het schrift zet, is wat groter dan in de Rub’al-Khali . Gelukkig zijn er andere geleerden die zeggen dat je het werk best in het water mag laten vallen of verbranden als er geen andere mogelijk is.

Maar je kan er de klok op gelijkzetten dat mensen erg boos en verdrietig gaan worden als de Duitse overheid voor een van de laatste twee opties kiest.