Geen gedurfde kleding Gaga bij Super Bowl YokiKater 01-01-2017 12:58 print

Lady Gaga heeft beloofd zich in te houden als ze voor een miljoenenpubliek optreedt tijdens de pauze van de Super Bowl. De zangeres verzorgt volgende maand de legendarische Half Time Show van de Super Bowl, het best bekeken programma op de Amerikaanse televisie.

Gaga, die geregeld weinig verhullende of opmerkelijke kleding aantrekt, heeft de National Football League (NFL) verzekerd met een fatsoenlijke outfit op het podium te verschijnen. Dat vertelden ingewijden aan New York Daily News.

De NFL wil voorkomen dat er blote lichaamsdelen op televisie te zien zijn. Daarom wordt Gaga's kleding aan haar lijf vastgeplakt. De sportbond werd in 2004 in verlegenheid gebracht toen Janet Jacksons blote borst in beeld was. Justin Timberlake trok aan een stuk van Janets outfit. Dat scheurde af waardoor de blote borst van de zangeres een paar seconden te zien was. Sinds 'nipplegate' is de NFL een stuk strenger als het over de Half Time Show gaat.



Geen gedurfde kleding Gaga bij Super Bowl (Foto: BuzzE)