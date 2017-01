Nieuwe dopinglijst WADA gaat in heywoodu 01-01-2017 10:56 print

Wereldantidopingautoriteit WADA heeft zondag de nieuwe lijst met verboden middelen online gezet. Zoals elk jaar gaat de nieuwe lijst in op 1 januari. Nog in dezelfde maand wordt dan begonnen met overleg over de lijst van het volgende jaar, die in september uiteindelijk goedgekeurd wordt.

Op de lijst staan middelen die in bepaalde sporten verboden zijn, middelen die in elke sport illegaal zijn en middelen die alleen buiten competitie gebruikt mogen worden. Onder meer de middelen roxadustat en molidustat zijn toegevoegd aan de lijst. Beiden helpen het lichaam bij het aanmaken van natuurlijk EPO.

Vorig jaar leidde de toevoeging van meldonium aan de dopinglijst tot een maandenlange soap over vooral Russische en Oost-Europese sporters. De een na de ander teste positief op het in die contreien veel gebruikte hartmedicijn, de maker ervan verwachtte doden op de speelvelden als het niet meer gebruikt mocht worden en uiteindelijk werden veel sporters vrijgesproken. Tennisster Maria Sharapova was een van de grootste namen die er wél een fikse schorsing aan over heeft gehouden.