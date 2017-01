Doden en gewonden bij ongeval in Duitsland

De afgelopen nacht zijn er bij een kettingbotsing in Duitsland 6 doden gevallen en 13 mensen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde in dichte mist op de A7 bij de plaats Bad Grönenbach in de streek Unterallgäu.

Aangezien het op de plek van het ongeval een grote chaos is is de snelweg afgesloten. De bergingswerkzaamheden zijn nog in volle gang.

Karambolage im Unterallgäuer Nebel: Mehrere Menschen sterben auf der A7 https://t.co/zY61wuxsA2 pic.twitter.com/l5xRLQz4Wr — n-tv (@ntvde) 1 januari 2017

Unterallgäu: Sechs Menschen sterben bei Massenkarambolage auf der A7 https://t.co/U5Ak2Zgu1F — AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) 1 januari 2017

Mindestens sechs Tote bei Nebelunfall auf Autobahn A7: Auf der Höhe von Bad Grönenbach sind… https://t.co/f4fGpzhxDs — 089stadt (@089stadt) 1 januari 2017