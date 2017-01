Turkije censureert berichtgeving aanslag

De Turkse regering onder leiding van Erdogan heeft verboden beelden en berichtgeving naar buiten te brengen over de aanslag op de nachtclub in Istanbul, waarbij zondagochtend minstens 35 doden vielen en zo'n veertig gewonden.

Op de internetpagina van Die Welt komen toch getuigenverslagen naar buiten. "Twee personen schoten met een wapen", zegt een van de ooggetuigen. "Plotseling begon iedereen te rennen. Mijn man zei tegen me dat ik niet bang hoefde te zijn. Hij is bovenop me gaan liggen en heeft drie schotwonden opgelopen."

Een andere ooggetuige spreekt ook over de dramatische gebeurtenissen in de nachtclub Reina: "Ik moest meerdere lichamen van me af gooien om weg te kunnen komen." Volgens de ooggetuigen waren er zo'n zevenhonderd bezoekers in de nachtclub ten tijde van de aanslag.

Er is nog veel onduidelijk over de aanslag, zoals de vraag waar de daders zijn en wat het motief van de aanslag zou zijn.



Turkije verbiedt berichtgeving aanslag (Foto: ANP)