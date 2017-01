Oogziekenhuis ziet iets meer vuurwerkslachtoffers

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam hebben zich deze jaarwisseling meer mensen met ernstig vuurwerkletsel aan de ogen gemeld dan vorig jaar. Er kwamen veertien slachtoffers binnen. Vorig jaar waren dat er twaalf, zo heeft een woordvoerder zondag gemeld. Het aantal loopt mogelijk nog op, omdat er ook nog slachtoffers van elders in het land kunnen binnenkomen.

Van de verwondingen is de helft zo ernstig dat de slachtoffers blijvende schade daarvan zullen hebben. Dat betekent dat ze verminderd zicht zullen hebben of dat ze zelfs blind worden en hun oog mogelijk kwijtraken.

De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. Van de slachtoffers was de helft omstander. Ze werden geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril.

De helft van de slachtoffers in het Rotterdamse ziekenhuis stak zelf vuurwerk af, de rest was omstander. Een van de slachtoffers vertelde dat er een pijl omviel tijdens het afsteken, waarna delen in zijn oog terechtkwamen.



Oogziekenhuis ziet meer vuurwerkslachtoffers (Foto: ANP)