De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag ingestemd met het door Rusland en Turkije tot stand gebrachte staakt-het-vuren in Syrië.

Bovendien onderschrijft de raad in een met algemene stemmen aangenomen Russische resolutie de plannen om te onderhandelen over een politieke oplossing voor de bijna zes jaar durende burgeroorlog in Syrië.



(Foto: ANP)