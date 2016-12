Majestueuze kopbal Wijnaldum helpt Liverpool langs Man. City Redactie 31-12-2016 20:46 print

Liverpool heeft Manchester City zaterdagavond getrakteerd op de vierde nederlaag van het seizoen. Dankzij Georginio Wijnaldum won de ploeg met 1-0.

Al na acht minuten kreeg Georginio Wijnaldum het thuispubliek op de banken. Adam Lallana had een afgemeten voorzet in huis en Wijnaldum kopte uitstekend raak: 1-0. Het was zijn dertiende doelpunt sinds hij in Engeland speelt, al die doelpunten scoorde hij in thuiswedstrijden voor Liverpool en voorheen Newcastle United.

Liverpool was de eerste helft de dominante ploeg en had voor rust eigenlijk op 2-0 moeten komen. De Braziliaan Roberto Firmino brak uit met twee medespelers en maakte de verkeerde keuze door Lallana aan te spelen, die in buitenspelpositie stond en daarmee ging een mooie kans verloren.

Na rust leek Manchester City, dat voor rust nauwelijks gevaarlijk werd, beter in de wedstrijd te komen. Sergio Agüero nam het doel van Simon Mignolet onder vuur, maar de Belg bracht redding en ook David Silva schoot naast, na een goede individuele actie.

De ploeg van manager Pep Guardiola was echter niet bij machte om Liverpool echt in de problemen te brengen en omdat Liverpool er ook niet in slaagde om de tweede treffer van de wedstrijd te maken bleef het bij de ene treffer van Wijnaldum, die daarmee de matchwinner werd.

Liverpool blijft dankzij de zege tweede in de Premier League en neemt afstand van Manchester City. Het verschil tussen beide ploegen is nu vier punten. Liverpool, dat na negentien wedstrijden 43 punten heeft, staat zes punten achter op koploper Chelsea.

Wijnaldum juicht na zijn treffer. (PRO SHOTS/Action Images)