WBA zegeviert bij Southampton, Burnley kleineert Sunderland Redactie 31-12-2016 20:20

West Bromwich Albion heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Southampton. De ploeg won met 1-2. Bij Southampton was er een basisplek voor Virgil van Dijk, maar was Jordy Clasie niet van de partij. Van Dijk kreeg na een half uur spelen zijn eerste gele kaart en moest een minuut voor tijd met zijn tweede gele kaart vertrekken.

Southampton kwam vier minuten voor rust op voorsprong. Met een uitstekende kopbal, op een voorzet van Dušan Tadić, zette Shane Long zijn ploeg op voorsprong. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later stond het al weer gelijk door toedoen van Matt Phillips.

De ploeg van manager Tony Pulis nam vijf minuten na rust ook de voorsprong. Hal Robson-Kanu schoot prachtig raak en liet Fraser Forster kansloos: 1-2. Het doelpunt van de international van Wales bleek voldoende voor de zege van WBA, dat na negentien wedstrijden achtste staat. Southampton staat negende.

Burnley had op de ranglijst slechts zes punten meer dan Sunderland, maar heeft The Black Cats op een forse nederlaag getrakteerd. André Gray was de gevierde man. Het werd 4-1. Gray had tot oudejaarsdag nog maar twee keer gescoord in de Premier League, maar schreef daar tegen Sunderland even drie goals bij. Na een klein halfuur ging hij op volle snelheid op Vito Mannone af en schoot hij raak door de benen van de Italiaanse keeper.

Sunderland, dat het met veertien punten en de achttiende plek lastig heeft in de Premier League, hield daarna even stand, maar kreeg een kleine tien minuten na rust de 2-0 om de oren. Gray maakte zijn tweede door Mannone te omspelen en hard in het lege doel te schieten. Op aangeven van collega-spits Ashley Barnes, maakte Gray er een minuut later ook nog 3-0 van. Sunderland was geknakt, zeker toen Barnes vanaf elf meter ook zelf zijn doelpuntje mocht meepikken.

Jermain Defoe redde de eer voor Sunderland, door op aangeven van Adnan Januzaj de 4-1 binnen te schieten. De spits staat in de belangstelling van West Ham United, maar manager David Moyes gaf al aan hem voor geen goud kwijt te willen.