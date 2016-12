Stoke City niet beloond bij Chelsea, Leicester City nipt langs West Ham Redactie 31-12-2016 20:13 print

Chelsea blijft maar winnen in de Premier League. Stoke City toonde zich brutaal op Stamford Bridge, maar zag die houding niet beloond: 4-2.

Stoke, met Bruno Martins Indi, Erik Pieters én Ibrahim Afellay in de basis, begon fanatiek aan de zware uitwedstrijd tegen de koploper. Maar al snel greep Chelsea het initiatief en dat leverde kansen op. Na achttien minuten had Diego Costa bijna zijn veertiende goal van het seizoen te pakken, toen Cesc Fàbregas hem bediende, maar de Spaanse spits zag zijn halve volley gepareerd worden door keeper Lee Grant.

Grant hield zijn ploeg aanvankelijk nog op de been, zoals bij een kopbal van Gary Cahill die in de rechterbenedenhoek leek te verdwijnen. In de 34ste minuut trof de verdediger wél doel, uit een corner van Fàbregas. Laatstgenoemde is de laatste maand volledig opgeleefd bij het Chelsea van Antonio Conte, terwijl hij in de eerste maanden van het seizoen volledig werd genegeerd. Chelsea kreeg de wedstrijd steviger in handen, maar verdubbelde de score niet meer voor rust.

Daardoor kon Martins Indi Stoke vlak na de thee volledig terugbrengen in de wedstrijd. De oud-Feyenoorder maakte zijn eerste Premier League-doelpunt, nadat Peter Crouch de bal goed terugkopte bij een vrije trap van Charlie Adam. Meteen na de 1-1 wankelde Stoke weer even toen Willian paniek zaaide in de defensie van de bezoekers en laag naast schoot. The Blues zetten aan en kwamen nog voor het uur verstreek verdiend op voorsprong. Victor Moses bediende Eden Hazard in de zestien, die goed teruglegde, waardoor Willian strak raak kon schieten: 2-1.

Stoke gaf zich knap niet gewonnen op Stamford Bridge, wat resulteerde in de 2-2 van Peter Crouch. De boomlange spits scoorde voor het laatst in mei 2015 in de Premier League, maar profiteerde nu van rampzalig uitverdedigen van de thuisploeg. Mama Diouf bracht de bal opnieuw in de zestien en Crouch schoot met binnenkant rechts raak. Slechts één minuut konden The Potters van het succesje genieten, want toen behield Fàbregas goed het overzicht en zag hij Willian op rechts: die schoof de bal tussen de benen van Grant door: 3-2.

Stoke zag na die tweede goal haar kans schoon om te stunten in Londen, maar Diego Costa had nog niet gescoord en maakte vijf minuten voor het einde aan alle illusies van de gasten een einde door met drie man om zich heen de bal met de borst te controleren en strak raak te schieten. De spits heeft veertien goals en zes assists op zijn naam en is zo van ongekende waarde voor de Engelse koploper.

Leicester City heeft zaterdagmiddag drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen West Ham United. In het King Power Stadium stond een eindstand van 1-0 op scorebord.

Landskampioen Leicester City maakt een uiterst moeizaam seizoen door en won voor het laatst op 10 december, toen Manchester City op eigen veld knap met 4-2 werd verslagen. Daarna volgden nederlagen tegen AFC Bournemouth en Everton en werd er tussendoor met 2-2 gelijkgespeeld tegen Stoke City.

West Ham leek daarentegen na een lastig begin van het seizoen de weg omhoog ingezet te hebben. De laatste vier wedstrijden verloren de ploeg niet, waarvan de laatste drie allemaal gewonnen werden.

In het duel tussen op voorhand de nummers 16 en 11 van de ranglijst Leicester nam vanaf de aftrap het initiatief en dat resulteerde na 22 minuten in de openingstreffer. Islam Slimani kopte op aangeven van Marc Albrighton raak: 1-0. De ploeg van Claudio Ranieri ontsnapte vier minuten voor rust aan de gelijkmaker toen Michail Antonio de lat raakte met een volley.

De kansen in tweede helft waren schaars. Kasper Schmeichel moest wel handelend optreden op een vrije trap van Aaron Cresswell en deed dat uitstekend, waardoor de Deen zijn doel schoon hield en Leicester City de drie punten in eigen huis hield.