Fransen helpen United aan knappe comeback, Swansea zakt verder weg na verlies tegen Bournemouth 31-12-2016

Manchester United kroop zaterdag tegen Middlesbrough door het oog van de naald. Binnen een minuut werd een 1-0 achterstand op Old Trafford ongedaan gemaakt. Het werd uiteindelijk 2-1.

Bij Manchester United had manager José Mourinho zijn elftal behoorlijk gewijzigd en dat had vooral te maken met het overvolle programma in Engeland. Zo startten Chris Smalling en Eric Bailly in het centrum van de verdediging, terwijl Henrikh Mkhitaryan eveneens een basisplaats kreeg. Daley Blind mocht ook starten, net als tegen Sunderland toen hij voor de openingstreffer tekende.

Al vroeg nam United het initiatief tegen Middlesbrough, waar Marten de Roon op het middenveld startte. Dat leverde kansen op voor Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Anthony Martial, maar geen van hen wist de bal in het doel te krijgen. Pogba trof met een omhaal de paal en Martial deed hetzelfde met een geplaatst schot.

Ibrahimovic wist vervolgens wel te scoren, maar deze treffer werd afgekeurd omdat hij met een te hoog been in kwam en doelman Victor Valdés raakte. De Zweedse aanvaller hoopte tevens de meest scorende speler van dit kalenderjaar te worden, maar hij had twee goals nodig om Lionel Messi in dat klassement te passeren.

Middlesbrough was via de counter een paar keer gevaarlijk, maar Adama Traoré behield bij een overtalsituatie het overzicht niet. George Friend stond later wel aan het einde van een voorzet van Traoré, maar zijn schot werd geblokt door Marouane Fellaini. Naarmate de tijd wegtikte, ging Boro steeds meer geloven in een resultaat, terwijl United iets wilde forceren. Maar na rust waren er niet meer zoveel kansen voor de thuisploeg op Old Trafford en werd het publiek ongeduldig.

En net op het moment dat United nog een tandje bijschakelde, viel de goal aan de andere kant. Spits Álvaro Negredo legde een voorzet vanaf de rechterkant panklaar voor de inlopende Grant Leadbitter en de Middlesbrough-captain schoot de bal voorbij David de Gea. Mourinho reageerde direct en bracht aanvaller Marcus Rashford in de ploeg voor verdediger Smalling en dat leidde tot nog meer druk op het doel van Valdés.

Het duurde tot de 85ste minuut tot de bevrijdende gelijkmaker viel. Ibrahimovic kopte de bal terug op Martial en diens schot was Valdés te machtig. De fans wilden echter meer en zij werden direct bediend. Pogba stond nog geen minuut later aan het einde van een voorzet van invaller Juan Mata en zijn kopbal viel met een boog binnen. Zo kroop United door het oog van de naald tegen Middlesbrough, maar heeft Mourinho genoeg te overpeinzen tijdens de jaarwisseling.



Pogba zorgt voor de beslissende 2-1. (PRO SHOTS/Action Images)

Swansea City heeft een vierde nederlaag op rij geleden. Ook aan het bezoek van Bournemouth hield de club uit Wales geen punten over. Het werd 0-3.

Voor eigen publiek was Swansea City vastberaden om een einde te maken aan de reeks van drie nederlagen. Manager Bob Bradley werd afgelopen week ontslagen en zijn taken werden tegen Bournemouth overgenomen door assistenten Paul Williams en Alan Curtis.

Maar ook tegen Bournemouth kon Swansea niet uit het dal kruipen. Als nummer laatst van de Premier League waren de drie punten hoognodig, maar bij rust keek de ploeg al tegen een 0-2 achterstand aan. Het was tekenend dat bij de eerste tegentreffer een eigen fout hier aan voorafging. Jordi Amat wilde de bal uitverdedigen, maar schoot tegen doelman Lukasz Fabianski aan, zodat de bal voor het intikken lag voor Bournemouth-spits Benik Afobe.

De bezoekers, waar Nathan Aké weer in de basis stond nadat hij niet speelgerechtigd was tegen Chelsea, hadden het verder goed staan en daarom weinig te duchten van de ploeg uit Wales. Nog voor rust werd de score dan ook verdubbeld. Jack Wilshere zette een goede één-twee op met Junior Stanislas, waarna de vleugelspeler de bal voorgaf op Ryan Fraser en hij rondde bekwaam af.

Na de pauze probeerden The Swans nog wel terug in de wedstrijd te komen, maar het was overduidelijk dat dit een ploeg in de problemen is. De communicatie binnen het elftal liep van geen kant en het was dat Bournemouth rustig aan deed vanwege het drukke programma, anders was de score wellicht hoger uitgevallen. Veel grote kansen waren er na rust niet, al was Aké met een kopbal uit een hoekschop nog redelijk dicht bij.

Toch konden de meegereisde uitsupporters nog één keer juichen, want twee minuten voor tijd wist Joshua King de bal na een razendsnelle counter koelbloedig voorbij Fabianski te schieten. Swanwsea blijft door de nederlaag laatste in de Premier League, terwijl Bournemouth de positie in de middenmoot verstevigt.